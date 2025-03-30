Bayram ziyaretleri, insanların bir araya gelip birbirlerinin sevinçlerini veya dertlerini paylaştığı, kurulan muhabbet ile huzurlu anların pekiştiği zamanlar olduğunu dile getiren uzmanlar, bu ziyaretlerin dayanışma ve birlik duygusunun toplum içinde yayılmasına, aile içindeki bağların güçlenmesinde ve toplumun sosyal yapısında kritik bir rol oynadığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak, Bayram ziyaretleri toplumun dayanışma ve birlik duygusu üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Geleneksel bayram ziyaretlerinin, kuşaklar arası iletişimi sağlanması ve kültürel aktarımın desteklenmesinde çok önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak, “Bayram ziyaretleri, fiziksel temas, yüz yüze etkileşim, bayram sofralarında bir araya gelme, hediyeleşme, çocukları sevindirme ve büyüklerle hoş sohbet etme gibi unsurlarla anlam kazanır.” dedi.

AİLELER BAYRAMLAR ARACILIĞIYLA BİR ARAYA GELİYOR

Geleneksel bayram ziyaretlerinin, kuşaklar arası iletişimi sağlanması ve kültürel aktarımın desteklenmesinde çok önemli kazanımlar sağladığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak, “Özellikle aile büyüklerinin, genç nesillere değerler, gelenekler ve kültürel miras hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, gençler de kendi yaşam deneyimlerini büyükleriyle paylaşarak, kılavuzluk etmelerini sağlayacakları karşılıklı bir alan açabilmektedir. Bayramlar vasıtasıyla bir araya gelen ailelerin, bu karşılıklı iletişim ile kültürel mirasın ve değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasını sağladığı gibi geçmişin deneyimlerinin ve geleneklerinin genç nesillere daha etkili bir şekilde öğretilmesine imkân tanınır. Ayrıca, aile bireylerinin böyle önemli günlerde toplanması, kalabalık ortamların oluşması, pek çok neslin bir arada bulunması, geçmişle bağ kurmalarına ve aile tarihini hatırlamalarına da olanak tanıyarak, aile kökleri ile bağ kurulması sağlanmış olur.” diye konuştu.

BAYRAMLARIN KISA SÜRELİ TATİL OLARAK GÖRÜLMESİ BAYRAM ZİYARETLERİNİ AZALTIYOR

Modernleşme dinamikleri ve kentleşme gibi süreçlerin bayram ziyaretlerinin sıklığı ve şekli üzerinde belirgin değişiklikler meydana getirdiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak, “Kentlerde yaşayan bireyler, iş yoğunlukları, mesafe ve zaman kısıtlamaları gibi faktörler nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerini yerine getirmekte zorlanmakta, bayramları kısa süreli tatil olarak değerlendirebilmektedirler. Diğer taraftan kentleşme ile ailelerin çekirdek aile yapısına dönüşmesi, aile büyükleri ile kurulan ilişkilerdeki farklılaşmalar, bireylerin sosyal yaşamları açısından bayram ziyaretlerinin azalmasının bir nedeni olarak da görülebilir. Bunun yanı sıra, bayram ziyaretleri genellikle geniş ailelerin bir araya geldiği kalabalık toplantılar şeklinde olurken, modern yaşamın getirdiği yalnızlık, bireysellik gibi etkenler bu tür toplu etkinliklerin eskiye göre önemini yitirmesine yol açabilmektedir.” diye konuştu.

Bu arada günümüzde teknolojik imkanların, özellikle görüntülü aramalar ve mesajlaşma uygulamalarının, uzak mesafelerdeki aile bireylerinin bayramda iletişim kurmalarına olanak sağladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak, bunun bayram ziyaretlerine bir alternatif gibi görünse de geleneksel ziyaretlerin yerini tam anlamıyla alamayacağını vurguladı.

Çaylak, “Bayram ziyaretleri, fiziksel temas, yüz yüze etkileşim, bayram sofralarında bir araya gelme, hediyeleşme, çocukları sevindirme ve büyüklerle hoş sohbet etme gibi unsurlarla anlam kazanır. Teknolojik araçlar, aile bireyleri ve sevdiklerimizle iletişimi kolaylaştırsa da sıcaklık ve samimiyet açısından geleneksel ziyaretlerle kıyaslanamayacak bir deneyim sunar” ifadelerini kullandı.