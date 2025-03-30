Özellikle Şeker Bayramı, adından da anlaşılacağı gibi, tatlılar ve şekerlemelerle özdeşleşen bir gelenektir. Ancak, bu keyifli bayram ziyafetlerinin, diş sağlığı açısından bazı riskleri de beraberinde getirebileceğini söyleyen Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir miniklerin diş sağlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, bayramlarda çocukların kapı kapı gezerek şeker topladığı bayram geleneğimiz halen yaygın olarak devam ettiğine dikkati çekerek, diş sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"Çocukların şeker yemesini engellemenin pek de mümkün olamayacağını düşünürsek, dişleri çürüklere karşı koruyabilmek için birkaç önemli noktaya değinmekte fayda var.” diyen Uzman Dt. Nurgül Demir, şekerle tatlandırılmış gıda ve içeceklerin, dişlerde çürük oluşma riskini artırdığını belirterek, “Özellikle gazlı ve meyveli sodalar, kutu meyve suları, hazır kahveler ve enerji içecekleri gibi asitli içecekler, diş minesini zayıflatarak çürüklere davetiye çıkarır. Bununla birlikte, lokum, krokan, karamelize tatlılar gibi yapışkan atıştırmalıklar, diş yüzeylerinden uzaklaştırılması zor olduğu için çürük riskini daha da artırır.” dedi.

İŞTE BEŞ ALTIN KURAL

Uzman Dt. Demir, bayramda dişleri korumanın beş altın kuralını paylaştı: