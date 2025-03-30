Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, 'Terörsüz Türkiye' vurgusunu yineledi. "Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır" diyen Erdoğan, şimdi sıranın örgütün çağrıya amasız, fakatsız uyma vakti olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Ramazan Bayramı'nın; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.

Gazze’de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak, Batılı ülkeler başta olmak üzere, dünya bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem, bu konuda tüm dünyada bir uyanışa vesile olur" dedi.

Komşu Suriye’de yaşananlarla ilgili gelişmelere de vurgu yaptığı mesajında, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkında olduklarını, hiçbirine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"ŞİMDİ SIRA ÖRGÜTÜNE ÇAĞRIYA 'AMA'SIZ UYMASINA GELMİŞTİR"

“Terörsüz Türkiye” hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürdüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz" dedi.

Son iki yıldır gündemlerinden ilk sırasından asla düşürmediğimiz bir diğer meselemiz de, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin ikinci yıldönümü vesilesiyle, 201 bin konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu rakamı, konut ve işyeri olarak 453 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece, milletimize verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getirerek, depremin fiziki yıkımını tümüyle telafi ediyoruz. Her birini rahmetle yad ettiğimiz kayıplarımızın hatırası, elbette ebediyen yüreklerimizde yaşayacaktır. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırarak, bu büyük felaketle hayatları alt üst olan vatandaşlarımıza yeni bir ufuk, yeni bir fırsat sunacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin, diyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, deprem tehditi altındaki Marmara Bölgesi başta olmak üzere, hükümet olarak biz tüm planlamalarımızı ve hazırlıkların yapıldığı halde, belediyelerin umursamazlığı sebebiyle arzu edilen hızda dönüşüm gerçekleştiremediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, gerekirse bu sorunu aşacak ilave tedbirlerle, İstanbul’u depreme hazırlama hususunda daha etkin adımlar atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında, yargı, trafik kuralları ve Türkiye Yüzyılı vizyonlarıyla ilgili de dikkat çeken parantezler açtı.