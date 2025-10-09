Güzelbahçe Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kapsamlı barınaklarından birine ev sahipliği yapan belediye, İzmir Özel Türk Koleji’nin desteğiyle Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostları Yeni Yaşam Merkezi’ni açtı.İZMİR (İGFA) - Sokakta yaşayan can dostların yaşam kalitesi artırmak amacıyla örnek projeleri hayata geçiren Güzelbahçe Belediyesi, 2024 yılı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde temelini attıkları Can Dostlar Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Özel Türk Koleji (İTK)Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, İTK öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi düzenlenen bir törenle kapılarını açtı.

Çamlı Köyünde 28 dönümlük bir alanda inşa edilen yaşam merkezinde can dostlar özgürce yaşamlarını sürdürecekler. Geniş barınma alanları ve sosyalleşme bölümleriyle donatılan merkez, sahiplendirilmek için bekleyen hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunacak.

BİR BARINAK DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI AÇTIK

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, can dostlarının huzurla yaşadığı bu merkezin sevginin, vicdanın ve dayanışmanın en güzel eseri olarak Güzelbahçe’de sonsuza dek var olacağını söyledi.

İlerleyen günlerde kapasitelerini artırarak Can Dostları Yaşam Merkezi alanını büyüteceklerini belirten Güzelbahçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Güzeli AltürkÖcek ise, şu an bakım evinde 120 köpek 38 hasta kedi var. 700 köpek kapasitesi ile büyüyeceğini söyledi.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesilerek, katılımcılar Can Dostları Yeni Yaşam Merkezi’ni gezdi.