İzmir Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2025–2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede öğrenim gören 2500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, ilçede öğrenim gören 2500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

İlçede bulunan devlet okullarının ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtım gerçekleştirildi. Dağıtıma Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlayan projede, çantalar Başkan Günay tarafından miniklere bizzat takdim edildi. Başkan Günay, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların heyecanına ortak oldu ve yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

EĞİTİMDE EŞİTLİK VE SOSYAL DESTEK ANLAYIŞI

Güzelbahçe Belediyesi tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye setlerinde defter, kalem, silgi, kuru, sulu ve pastel boya takımları gibi eğitim için gerekli temel malzemeler yer aldı. Böylelikle hem öğrencilerin derslere eksiksiz bir şekilde başlamaları hem de ailelerin kırtasiye masraflarının hafifletilmesi hedeflendi.

Başkan Günay, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların aileler üzerindeki yükünü hafifletmek istediklerini belirterek, ‘‘Güzelbahçe Belediyesi olarak, devlet okullarında eğitim gören veya okula yeni başlayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırdık.

Toplamda 2500 öğrencimizi kapsayan bu desteğimizle hem çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında oluyor hem de ailelerimize sosyal destek sağlamış oluyoruz. Bugün bir çanta almak dahi 1000 TL’yi buluyor.

Ailede birden fazla öğrenci olduğunu düşündüğümüzde, kırtasiye giderleri ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Biz bu desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletmeye, çocuklarımızın eğitimlerini daha güvenli ve eşit koşullarda sürdürmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ”

Başkan Günay, çocukların eğitim hayatında karşılaştıkları zorlukları azaltmanın belediyelerin öncelikli görevlerinden biri olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların iyi bir eğitim alması, çağdaş, özgür düşünen ve vicdanı hür bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, genç nesillerimizin bilgi, yetenek ve vizyonuyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Güzelbahçe Belediyesi olarak bizler, eğitim alanındaki desteklerimizi her yıl artırarak sürdüreceğiz” dedi.

GÜZELBAHÇE’DE EĞİTİM DOSTU BELEDİYECİLİK

Eğitime verdiği önemle bilinen Güzelbahçe Belediyesi, bugüne kadar birçok projeyle öğrencilerin yanında oldu. Süt, simit, poğaça dağıtımından okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar geniş bir yelpazede verilen desteklerle, her çocuğun eşit şartlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Bu kapsamda hayata geçirilen çanta ve kırtasiye desteği, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.