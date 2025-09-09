Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanarak amfiler yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açılış töreni, üniversite yönetimi ve akademik kadronun katılımıyla gerçekleştirildi.

AKADEMİK KADRO TÖRENDE BİR ARAYA GELDİ

Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile dekanlar, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

“İYİ OLAN İŞLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Törende konuşan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, projenin yaklaşık bir yıllık planlama sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, katkılarından dolayı Rektör Hatipler’e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Tıp Fakültesi’nin üniversite için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Hedefimiz, Trakya Üniversitesi mensubu olmaktan onur duyulan, gelişim odaklı bir akademik ortam yaratmak” dedi.

TEKNOLOJİK VE YAPISAL YENİLİKLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Yenileme projesi kapsamında 4 büyük ve 4 küçük amfi modernize edildi. İklimlendirme sistemleri VRF teknolojisiyle güncellendi, clip-in asma tavan uygulamaları yapıldı. Derslik bloğunun çatısı su yalıtımı açısından elden geçirildi, yağmur inişleri yenilendi. Elektrik altyapısı baştan sona modernize edilirken, boya işlemleri ve bodrum kattaki tuvaletlerin yenilenmesiyle yapı genel olarak güçlendirildi.