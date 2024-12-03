İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’nin başlatmış olduğu GÜZELKART uygulamasıGüzelbahçeli esnaflara tanıtıldı. Esnaflardan tam destek geldi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin Güzelbahçeli vatandaşların Android cihazlar için Play Store’dan, iOS cihazlar içinse AppStore’dan indirilebilecek ve burada yapılacak indirimlerden daha fazla yararlanması için Güzelbahçeliesnaflarda uygulamaya dahil oldu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’de faaliyet gösteren yüzden fazla esnafla bir araya geldi.

Güzelbahçeli esnafına GÜZELKART uygulamasının önemi ve ilçenin ayrıcalıklı olduğunu anlatmak için bir arada olduklarını belirten Günay, "Burada en önemli ve birinci amacımız Güzelbahçeli esnafımızdan Güzelbahçelilerin faydalanması. Bu uygulama ile hem esnafımız kazanacak hem de Güzelbahçelihemşehrilerimiz indirimli olarak alış veriş yapacak. Bu uygulama ile vatandaşlarımız dışarıya gitmeyecek, Güzelbahçelinin parası Güzelbahçeli esnafta kalacak bu da Güzelbahçeye katma değer katacak. Bugün birçok esnafımız %10, %20, %30’a varan indirimler tanımlayarak bizleri çok mutlu etti. GÜZELKART uygulaması Güzelbahçe’de ikamet eden vatandaşların yükleyip indirimlerden yararlanabileceği bir çalışma. İkametgâhı Güzelbahçe de olan burada yaşayan herkes bu uygulamadan faydalanacak" dedi.