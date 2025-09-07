İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da kültür ve sanatın buluşma noktası oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Fuar alanında gerçekleşen uluslararası sokak gösterileri, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları İzmirlilerle buluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehre renk katıyor. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden olan uluslararası sokak gösterileri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıları ziyaretçilerle buluşturuyor. Mizah ve jonglörlükle dolu eğlenceli şovlardan dev ayıcıkların neşeli yürüyüşlerine, modern illüzyonlardan su perdesi üzerine yansıyan büyüleyici gölge danslarına kadar uzanan performanslar, fuar ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Her yaştan izleyicinin ilgisini çeken gösteriler, fuarın en renkli etkinlikleri arasında yer alıyor.

İLGİ GÖREN GÖLGE DANSI

Belçikalı ekip Shadow Dance – Sacred Places, Kaskatlı Havuz’da su perdesi üzerine yansıtılan gölge danslarıyla görsel bir şölen sunuyor. Işık ve suyun birleşmesiyle ortaya çıkan hareketli silüetler, müziğin de etkisiyle masalsı bir atmosfer yaratıyor. Sanatsal yorumlarıyla dikkat çeken ekip performans sonunda uzun süre alkış alıyor.

HAYAL GÜCÜ VE MİZAH BİR ARADA

Arjantinli sanatçı Edgar Groll, hayal gücü ve mizahı bir araya getirdiği gösterisiyle fuarın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Jonglörlük performansları, kristal toplarla yarattığı hipnotik hareketler ve zürafa olarak bilinen yüksek tek tekerlekli bisiklet üzerinde klarnet çalması, izleyenlerden uzun süre alkış alıyor. Groll’un enerjik sunumu ve izleyiciyle kurduğu sıcak bağ, sokak gösterilerine farklı bir renk katıyor.

BOL KAHKAHA

ZIRK Comedy topluluğu da İtalya’dan gelerek fuar sokaklarına renk katıyor. Palyaçoluk ve sihir unsurlarını harmanlayan ekip, izleyenleri gerçek ile hayalin arasında dolaştırıyor. Ekibin gösteri boyunca farklı mekanlara uyum sağlayan interaktif performansı, her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşatıyor. İzleyicilerin kahkahalarla eşlik ettiği ve ekiple birlikte fotoğraf çektirdiği anlar, fuarın en unutulmaz karelerini oluşturuyor.

SİHİR GÖSTERİSİ

Güney Koreli illüzyonist Charming Jay, modern sihir numaralarını mizah ve sahne enerjisiyle birleştirerek yaptığı gösterileriyle ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Jay’in performansı, izleyicileri sahnenin bir parçası haline getirerek interaktif bir deneyim sunuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir şova dönüşen gösteri, büyük ilgi görüyor.

IŞIKLI SEVİMLİ DEV AYICIK

İspanya’dan gelen Teddy Bears ekibi, dev boyutlu ışıklı sevimli dev ayıcıklarıyla fuar alanında farklı bir atmosfer oluşturuyor. Neşeli yürüyüşleri ve izleyicilerle kurdukları eğlenceli iletişim, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Renkli görüntüler ve fotoğraf kareleri, ziyaretçiler için fuarın en keyifli anlarını yaşatıyor.