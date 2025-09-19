Çocuk dostu kent olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor. “İzmir için sözüm var” diyen 9-14 yaş arası tüm çocuklar, Çocuk Meclisi’nde yer almak için 19 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, İzmir Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuruları 19 Eylül’de başlıyor.

İzmir’de yaşayan 9-14 yaş arası tüm çocuklar, 19 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında, https://www.izmir.bel.tr/ ve https://www.bizizmir.com/ internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kentin çeşitli noktalarında yer alan duyuru afişlerindeki QR kodu okutarak başvurularını yapabilecek. İnternet erişimi olmayan çocuklar İzmir’in çeşitli noktalarında faaliyet gösteren İzmir Çocuk Merkezlerinden başvuru ekranına erişebilecek.

Çocuklar için doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları yaratmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak, güvenli ulaşım stratejileri belirlemek, üretilen bütün hizmetlerin İzmir’de yaşayan tüm çocuklar için eşit, kapsayıcı ve erişilebilir olmasını sağlamak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk dostu kent olma hedefinin odağında yer alıyor.

Büyükşehir, kentte yaşayan çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hizmetler üretirken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi olmayı, çocuğun iyi olma halini ve üstün yararını gözetmeyi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratmayı ana hedeflerinden biri olarak benimsiyor. Bu amaçla hayata geçirilen İzmir Çocuk Meclisi, çocukların kente dair görüşlerini ifade edebilecekleri bir katılım ortamı sunuyor.