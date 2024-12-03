İzmir Çiğli Belediyesi ile Ege Kadın Buluşması Platformu’nun iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadınlar Dijitalde Parlıyor” Projesi başladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların dijital dönüşümle topluma ilham vereceğine inandığını belirterek bu tür destek projelerin önemini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir, Aydın ve Muğla’dan gelen kadınların katılımıyla düzenlenen eğitim, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde başladı. Eğitimde, kadınlara dijital dünyanın kapılarını aralayacak olan Canva Programı öğretildi. Katılımcılar, grafik tasarım ve içerik üretimi konularında temel beceriler kazanarak dijital dünyada fark yaratmanın yollarını öğrendi. Projeyle, kadınların dijital yetkinliklerini artırarak girişimcilik ve yaratıcılık alanlarında güçlenmeleri hedefleniyor.

BAŞKAN YILDIZ: “EN ÖNEMLİ AKTÖR KADINLAR OLACAK”

Başkan Yıldız,“Kadınların gücünü dijital dünyaya taşımak adına başlattığımız ‘Kadınlar Dijitalde Parlıyor’ Projesinin ilk adımını hep birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü bireyler olarak yer almasını önemsediklerinni belirtti.

“KADINLAR GÜÇLENDİKÇE TOPLUM DA GÜÇLENECEK”

Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Canva Programı ile başlayan eğitim serimiz, kadınların dijital becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım. Bu beceriler, sadece bireysel hayatlarını değil, ailelerine, çevrelerine ve topluma olan katkılarını da artıracak. Unutmamalıyız ki, kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenecek. Kadın ilerledikçe, hep birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğiz.”

BAYSAK: “HEDEF 1000 KADIN”

Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak, platformun Ege Bölgesi’nin 8 ilindeki kadın kooperatifleri, kadın muhtarlar ve kadın sivil toplum örgütlerinden oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin ilk ve tek kadın platformu olduklarını vurguladı.