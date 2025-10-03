Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında istihdam garantili pastacılık kurslarını hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ilk kursa 30 kursiyer seçildi. Eğitimler, yoğun ve uygulamalı bir program eşliğinde tüm hızıyla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Gıda sektöründe artan nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayan kurslar, toplam 300 saatlik kapsamlı bir programla yürütülüyor. Katılımcılar, şeker hamuru yapımından pasta süslemeye kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Kurs sonunda kalfalık belgesi almaya hak kazanacak kursiyerler, doğrudan iş hayatına adım atabilecek.

Kursiyerler, ulusal yarışmalarda altın ve gümüş madalyalar kazanmış Pastane Şefi Ebru Anar’dan da eğitim alıyor. Sektörde uzun yıllardır aktif olarak çalışan Anar, aynı zamanda işletmeci ve eğitmen kimliğiyle tanınıyor. Kendi işletmesinde üretimlerini sürdüren Anar, üniversitelerde gastronomi dersleri vererek gençlere ve kadınlara ilham olmaya devam ediyor.

BAŞKAN YILDIZ: “EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜN KAPISI AÇILIYOR”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Çiğli’de istihdamı artırmak ve özellikle kadınlarımız ile gençlerimizin meslek sahibi olmasını sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüklerini belirtirken, "İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzaladığımız protokol, hem meslek edindirme alanında hem de istihdama katkı sunma noktasında önemli bir adım oldu.300 saatlik eğitim sürecinin sonunda kursiyerlerimiz kalfalık belgesi alarak doğrudan iş hayatına atılabilecek. Bu projeyle yalnızca bir meslek edinilmiyor; aynı zamanda ekonomik özgürlüğün kapısı da aralanıyor. Bizim için en kıymetli olan, Çiğli’de yaşayan vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir. Belediyemiz, bu hedef doğrultusunda halkımızın yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.