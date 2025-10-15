İzmir'de Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi 7,5 milyar TL olarak onaylandı. Başkan Ömer Eşki, bütçenin hem yatırımlara hem de sosyal belediyeciliğe dokunan, çalışan haklarını koruyan dengeli bir yapı sunduğunu belirtti. En büyük pay Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayrılırken, sosyal destek ve altyapı yatırımlarının 2026’da da artarak süreceği vurgulandı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Performans Programı ile 2026–2028 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edildi. Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi 7 milyar 500 milyon TL olarak onaylandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 2026 yılı bütçesinin hem yatırımlara hem de sosyal desteklere güçlü bir şekilde odaklandığını belirterek, “2026 Yılı Gider Bütçemiz 7 milyar 500 milyon TL, Gelir Bütçemiz 7 milyar 100 milyon TL olarak hazırlanmış, 400 milyon TL net finansmanla bütçe denkliği sağlanmıştır. Bu bütçe, vatandaşımıza doğrudan dokunan hizmetleri artırmayı, yatırımlarla kenti geleceğe hazırlamayı ve çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefleyen dengeli bir bütçedir.” dedi.

Başkan Eşki, bu yılki bütçenin mevzuat değişikliği nedeniyle Program Bütçe formatında hazırlandığını belirterek, “Tüm müdürlüklerimiz faaliyet alanlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın belirlediği standart program başlıklarına göre planlama yapmıştır. Bu da belediyemizde mali disiplinin ve planlı yönetimin güçlendiği anlamına geliyor” dedi.

2025 yılına göre yüzde 38,38 oranında büyüme öngörülen 2026 bütçesi, Bornova Belediyesi’nin hizmet kapasitesini artırmayı ve ekonomik koşulların getirdiği maliyet artışlarını dengelemeyi amaçlıyor. Bütçenin yüzde 57,22’si personel giderlerine ayrıldı. Eşki, bu durumun belediyeciliğin insan emeğine dayalı bir hizmet anlayışına sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, “Çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumak, enflasyon karşısında maaşlarını güçlendirmek önceliğimizdir. 2025’ten 2026’ya personel giderlerinde yüzde 39,45’lik artış öngörülmüştür” ifadelerini kullandı.

YATIRIMDA KARARLILIK: 1 MİLYAR TL SERMAYE GİDERİ

2026 bütçesinde yatırımlara ayrılan 1 milyar 19 milyon TL’lik sermaye gideri, toplam bütçenin yüzde 13,6’sını oluşturdu. Bu kalemdeki yüzde 35,68’lik büyüme, Bornova’nın altyapı, çevre düzenlemesi ve kalıcı tesis yatırımlarına verilen önemin göstergesi oldu.

Başkan Eşki, “Temizlik, yol yapımı, yeni tesisler ve sürdürülebilir hizmet alanlarıyla Bornova’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.