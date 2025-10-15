Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, çocuk ve gençlerin bilimsel proje üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın 12. dönem çağrıları yayınlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da bugüne kadar 39 okulun desteklenmeye hak kazandığı program kapsamında binlerce öğrenci bilimle buluştu.

Bu yıl daha fazla öğrenci ve okulun projelerle tanışması amacıyla, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Projeler Koordinatörlüğü tarafından 4006 Bilim Fuarı Bilgilendirme Toplantısı, 17 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Toplantıya, 16 ilçeden yaklaşık 250 öğretmenin katılması bekleniyor. Etkinlikte öğretmenlere proje hazırlama, yürütme ve sunum süreçlerine ilişkin bilgiler verilecek.