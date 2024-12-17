İzmir'de Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik olarak düzenlediği savunma eğitimiyle temel savunma tekniklerini öğretiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Pınarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleşen eğitimde, belediyenin taekwondo antrenörleri temel savunma hareketlerini uygulamalı olarak anlattı. Öğrendikleri savunma tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme şansı bulan kadınlar, eğitimden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetle mücadelenin her yönüyle ele alınması gerektiğini belirterek, “Kadına şiddet, yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorundur. Biz de Bornova Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çalışıyoruz. Bugün verdiğimiz savunma eğitimi, ihtiyaç halinde kadınların kendilerini korumalarına destek olacak bir adım. Kadınlar güçlü olursa toplum da güçlü olur” diye konuştu.

ANTRENÖR HEPSERT: “BASİT TEKNİKLERLE KENDİNİZİ KORUYABİLİRSİNİZ”

Bornova Belediyesi Taekwondo Antrenörü Mustafa Hepsert, eğitimin temel amacının kadınlara özgüven kazandırmak olduğunu söyledi. Hepsert, “Kadınların günlük hayatta karşılaşabilecekleri tehditlere karşı hızlı ve etkili savunma yapabilmeleri için kolayca öğrenilebilecek teknikler öğrettik. Bu tür eğitimler, hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmelerini sağlıyor. Kadınlar, kendilerini koruyabilecek güçte olduklarını bilmeli” diye konuştu.