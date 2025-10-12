Bornova Belediyesi’nin İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlediği İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu tamamlandı. Üç ay süren eğitim sonunda 38 kursiyer sertifikalarını alırken, düzenlenen pasta yarışmasında “Yukarı Bak” pastası birinci oldu.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu”, Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde tamamlandı. Üç ay süren ve toplam 300 saatlik eğitimleri başarıyla bitiren 3’ü erkek 38 kursiyer, kalfalık sertifikalarını renkli bir pasta yarışmasıyla taçlandırdı. Yarışmada “Yukarı Bak” pastası birinciliği, “Çiçek Perileri” ikinci, “Te Fiti” ise üçüncülüğü kazandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kadınların üretim süreçlerine aktif olarak katılması, yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu tür projelerle hem meslek sahibi kadınlar yetiştiriyor hem de Bornova’da dayanışma kültürünü güçlendiriyoruz. Üreten, paylaşan ve birlikte büyüyen bir Bornova hedefimiz için bu tür iş birliklerini çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

“BİRLİKTE ÜRETMEK, BİRLİKTE GÜÇLENMEK”

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, “Bornova Belediyesi ile 10 yıldır süren iş birliğimiz sayesinde yüzlerce kursiyerimiz meslek sahibi oldu. Onları takip ediyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Beril İşçoğlu, “Kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek en büyük hedefimiz. Bu proje tam da bu amaçla hayata geçti” ifadelerini kullandı.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu da “72 yıldır kadınların ve kız çocuklarının hayatına dokunuyoruz. Bu projenin uluslararası ödül alacağına inanıyorum” dedi.

Projenin uluslararası destekçisi olan İhtiyaca Karşı Ekmek Vakfı (Bread Against Need) temsilcisi Silke Niehaus, “Çok çalıştınız ve ne kadar başarılı olduğunuzu gösterdiniz. Kendinizle gurur duyabilirsiniz” sözleriyle kursiyerleri tebrik etti.