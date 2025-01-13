İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Katılımcı Kent Güçlü Bornova Vizyonu" kapsamında STK’larla odak grup toplantılarına başladı. Engelli Dernekleri ile Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle gerçekleştirilen ilk buluşmalarda yer tahsisi, erişilebilirlik, sosyal destek ve hak savunusu gibi konular ele alındı. Başkan Eşki, engelli bireyler için kapsamlı projeler ve şehit aileleri ile gaziler için özel düzenlemeler yapacaklarını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye’nin Bornova’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile başlattığı odak grup toplantıları yoğun bir katılımla devam ediyor. İlk buluşmalar Bornova Belediyesi Engelli STK Yerleşkesi’nde Engelli Dernekleri ile Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle gerçekleştirildi.

Katılımcı kent, güçlü Bornova

Başkan Eşki’nin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, dernek temsilcileri sorunlarını ve belediyeden beklentilerini aktarma fırsatı buldu. Ömer Eşki, Bornova Belediyesi’nin sadece fiziksel engelleri değil, toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu belirterek, “Her vatandaşımızın ihtiyaçlarını gözeterek, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir Bornova inşa edeceğiz” dedi.

Engelli hakları için yeni adımlar

Engelli STK’ları ile yapılan görüşmelerde; Engelli Bakım Merkezi kurulması, Engelli Eylem Planı hazırlanması, Engelli Hakları Akademisi oluşturulması gibi projeler masaya yatırıldı. Başkan Eşki, “Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, haklarını savunacak ve topluma tam katılımlarını sağlayacak her projeyi destekliyoruz. Bornova Engelli Envanteri’ni güncelleyerek ihtiyaçları daha iyi tespit edeceğiz ve Engelli İletişim Merkezi ile doğrudan çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilere özel projeler

Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri ile düzenlenen toplantıda ise yer tahsisi, sosyal destek ve anı projeleri öne çıktı. Başkan Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Masası’nı kuracaklarını, Abide-i Hürriyet Parkı’nı Atatürk ve Kazım Dirik mahallelerinde hizmete açacaklarını duyurdu. Ayrıca, Işıkkent Polis Şehitliği’nin düzenleme çalışmalarının da yakında başlayacağını belirtti. Gazilerin tören kıyafetlerinin temini için de destek sözü verdi.

İşbirliği ve dayanışma mesajları

Dernek temsilcileri Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, “Sizlerin çalışmalarını beğeniyle takip ediyoruz. Bornova’da çok fazla üyemiz var. Daha fazla iletişim halinde olalım” ifadelerini kullandı.