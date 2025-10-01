İzmir Bornova’da minik öğrenciler, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle okul bahçelerine kışlık sebze fideleri dikip çeşitli tohumlar ekti.İZMİR (İGFA) - Çocukların toprakla bağ kurmasını ve doğal ürün tüketimine teşvik edilmesini amaçlayan proje, farklı okullarda da devam edecek. Başkan Ömer Eşki, çocukların doğayla iç içe büyümesinin geleceğe umut olduğunu vurguladı.

Bornova’da bir özel ilkokulun öğrencileri, okul bahçelerine kışlık sebze fideleri dikti. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikte öğrenciler; lahana, karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kereviz ve marul fidelerini toprakla buluşturdu. Ayrıca bahçelere tere, marul ve dereotu tohumları da ekildi.

DOĞAL ÜRÜN, SAĞLIKLI GELECEK

Çalışmanın amacı, çocuklarda doğal ürün tüketimini özendirmek, onları toprakla buluşturmak ve çevre bilincini artırmak olarak açıklandı. Bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde Bornova’daki farklı okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.

ÖMER EŞKİ: “TOPRAĞA DOKUNAN ÇOCUKLAR GELECEĞE UMUT OLUYOR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, “Çocuklarımızın kendi elleriyle fide dikmeleri, doğayla bağ kurmaları çok değerli. Bizim için asıl hedef, onların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, doğaya sahip çıkması ve üretimin kıymetini anlamasıdır. Bu projeyi ilçemizin dört bir yanındaki okullarda sürdüreceğiz” dedi.