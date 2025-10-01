Ankara Keçiören Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Kariyer Ofisi, 2025 yılının ilk dokuz ayında yoğun çalışmalar yürüttü.ANKARA (İGFA) - İş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan Ofis aracılığıyla çok sayıda kişi yeni işine kavuştu.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 4 bin 777 kişi Kariyer Ofisi’ne üye olarak kayıt yaptırdı. Ofis, işverenlerin taleplerine uygun nitelikteki adayları yönlendirmek amacıyla titiz bir eşleştirme süreci yürüttü. Bu kapsamda 3 bin 592 kişi mülakatlara yönlendirildi. Gerçekleşen görüşmeler sonucunda ise 425 vatandaş yeni bir işe yerleştirildi.

Kariyer Ofisi, başvuruları uzman ekiplerce detaylı biçimde değerlendirerek adayların yetenek ve deneyimlerine göre sınıflandırılmasını sağlıyor. Böylece iş arayan bireylerin en uygun pozisyonlara yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca bir İŞKUR Hizmet Noktası olarak da faaliyet gösteren Ofis; vatandaşların İŞKUR kaydı oluşturması, mevcut kayıtlarını güncellemesi ve açık iş ilanlarına başvurması gibi konularda rehberlik hizmeti sunuyor.

EYLÜL AYINDA 79 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Ofis’in eylül ayında gerçekleştirdiği çalışmalar, istihdama olan katkısını bir kez daha ortaya koydu. Bu ayda 536 kişi Kariyer Ofisi’ne kayıt yaptırırken, 647 kişi mülakat sürecine yönlendirildi. Mülakatlar sonucunda 79 kişi meslek ve yeteneklerine göre uygun pozisyonlarda istihdam edildi. Elde edilen bu veriler, Keçiören Belediyesi’nin işsizlikle mücadelede etkili bir rol oynadığını gösteriyor.

“İSTİHDAM KÖPRÜSÜ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi’nin önemine değinerek şu mesajı paylaştı: “Kariyer Ofisi’miz, liyakat ilkesini temel alarak iş arayanlarla işverenleri adil şekilde bir araya getiriyor. Burası sadece bir başvuru noktası değil, aynı zamanda hem iş arayan için hem de işveren açısından güvenilir buluşma adresidir. Kariyer Ofisi’miz ile her bireyin kendi yeteneğine uygun işte yer almasını sağlayarak hem istihdama hem de iş dünyasının gelişimine katkı sunuyoruz. Bundan sonra da istihdam köprüsü olmaya devam edeceğiz inşallah.” dedi.