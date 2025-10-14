İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte ilçedeki yatırımlar ve projeleri değerlendirmek üzere bir koordinasyon toplantısı yaptı. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ni de ziyaret eden Tugay ve Eşki, Bornova’nın geleceğine yönelik yatırım ve planları birlikte yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova’da yürütülen yatırımlar ve projeleri değerlendirmek üzere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratlarıyla bir araya geldi.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, iki belediyenin iş birliğiyle yürütülen çalışmaların yanı sıra, geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede devam eden yol, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve sanayi bölgeleriyle ilgili projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Eşki, Bornova’nın hızla gelişen yapısına uygun olarak planlanan yatırımların Bornovalılara daha nitelikli bir yaşam sunmayı hedeflediğini söyledi.

Başkan Tugay ve Başkan Eşki, toplantının ardından Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ni ziyaret etti. Türkiye’nin ayakkabı üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olan sitede, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ayakkabıcılar Odası ve Site Başkanı Süleyman Özcan ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyarette, 2 bini aşkın işyerinin faaliyet gösterdiği ve üretilen ayakkabıların büyük kısmının Avrupa’ya ihraç edildiği sitenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Tugay, esnafın taleplerini dinleyerek bölgeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi; Işıkkent’in İzmir ekonomisi için stratejik önemini vurguladı.

IŞIKENT’E GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 6 bin metrekarelik alanda kurulacak geri dönüşüm ve bertaraf tesisinin yapılacağı yer de gezildi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Eşki, “Sanayi atıklarının düzensiz şekilde bırakılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Atıklar kurduğumuz şirket aracılığıyla toplanacak, lisanslı firmalarca bertaraf edilecek. Daha temiz bir Bornova için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki sanayi siteleri ve ticaret alanlarına yönelik ruhsatlandırma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Göreve geldiğimde 14 bin olan ruhsatlı işyeri sayısını 25 bine çıkardık. ‘Önce ruhsat, sonra asfalt’ dedik. Bunu esnafımıza doğru şekilde anlattık ve birlikte güzel bir süreç yürüttük. Çünkü onlar bizden hizmet bekliyor; biz de hizmeti adaletli ve planlı biçimde ulaştırmak istiyoruz.” dedi.