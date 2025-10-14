Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kapsamlı eğitimlerle, afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olacak gönüllüler yetiştiriliyor. Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın ve ilkyardım gibi kritik konuları kapsayan yüz yüze eğitimler, Maltepe’de 5 gün sürecek şekilde gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, afet anlarında görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak ilçede aktif görev yapmaya hazırlanıyor.

Şu anda Maltepe genelinde 500 gönüllüye ulaşılırken, bu gönüllüler 18 mahallede oluşturulan ekiplerde organize ediliyor.

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar ise öncelikle mahalle muhtarlıklarına başvurarak, buradan Afet İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçiyor. Gönüllü koordinasyonu ise muhtarlıklar aracılığıyla sağlanıyor.

Ayrıca, her 5 bin nüfusa bir gönüllü irtibat ofisi açılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde mahallelerde gönüllü irtibat ofislerinin kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Maltepe Belediyesi, afetlere hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum oluşturmak amacıyla gönüllü eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.