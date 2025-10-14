Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’ye kazandırılan ve şehirde bir ilk, Türkiye’de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Minik zihinlerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, strateji ve zekânın ön plana çıktığı oyunlar nefes kesti. Dereceye giren çocuklara madalya, kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi. Turnuvaya katılan ve dereceye giren çocukları tebrik eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, satrancın yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda düşünme, analiz etme ve doğru karar verebilme becerilerini geliştiren bir eğitim aracı olduğunu belirterek, “Geleceğin liderleri yetişiyor” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cırgalan Mahallemize kazandırdığımız Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezimiz, kısa sürede Kayseri’nin gözdesi haline geldi. Burada yetişen çocuklarımız sadece iyi birer satranç oyuncusu değil, aynı zamanda güçlü birer düşünür, stratejist ve geleceğin liderleri olacaklar. Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkı sağlayan her projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Satranç; sabır, analiz gücü, planlama ve saygıyı öğreten bir spordur. Bu merkezin kapısı, satranç öğrenmek isteyen her çocuğumuza sonuna kadar açık. Hedefimiz; Kayseri’den ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek şampiyonlar yetiştirmektir. Bugün burada gördüğümüz azim, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor.”

Etkinlik sonunda dereceye giren çocuklara madalya, kupa ve hediyeleri takdim edilirken, aileler de büyük gurur yaşadı. Katılımcılar, bu tür organizasyonlarla çocukların hem zihinsel hem de sosyal yönden geliştiğini belirterek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.