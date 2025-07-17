İzmir'de Bornova Belediyesi, zor ekonomik koşullarda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 7 noktada hizmet veren Kent Marketler aracılığıyla her ay 3 bin haneye ücretsiz alışveriş imkânı sunuyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Belediye, bugüne kadar Bornova merkez, Işıkkent, Yeşilçam, Naldöken, Altındağ, Serintepe, Çamdibi ve Doğanlar olmak üzere 7 farklı mahallede Kent Market açarak vatandaşlara ücretsiz ve özgür alışveriş imkanı sundu.



Gelir düzeyleri resmi olarak tespit edilen vatandaşlara, kredi kartı benzeri sistemle her ay 3.000 haneye 80, 90 ya da 100 kredi yükleniyor. Vatandaşlar bu bakiyelerle temel gıda ve hijyen ürünlerini hiçbir ücret ödemeden temin edebiliyor. Çok yakında hizmete girecek olan Pınarbaşı ve Yeşilova-Karacaoğlan Kent Marketleri ile birlikte toplam şube sayısı 9’a çıkacak.

HER GÜN 600-700 KİŞİYE SICAK YEMEK

Bornova Belediyesi’nin bir diğer önemli sosyal hizmeti ise Kent Lokantaları. Çamdibi, Kızılay ve Mevlana mahallelerinde hizmet veren üç Kent Lokantası, günde ortalama 600 ila 700 kişiye dört çeşit yemek sunuyor. Uygun fiyatlı bu yemekler, belediyenin Kent Mutfağı’nda uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, giderek zorlaşan ekonomik koşullar karşısında Bornovalının yanında olduklarını belirterek, “Biz bunu asli görevimiz olarak görüyoruz. Kent Marketlerimizle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere her ay düzenli destek sağlıyoruz. Bu marketler yardım değil, sosyal hak anlayışıyla hizmet veriyor. İnsan onurunu zedelemeden, kimseyi ifşa etmeden, özgürce alışveriş yapabildikleri bir sistem kurduk. Bornova’da hiç kimse yalnız değil” dedi.

Başkan Eşki, Kent Lokantalarının sadece bir yemek hizmeti değil, aynı zamanda bir toplumsal dayanışma alanı olduğunu vurguladı.