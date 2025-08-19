İzmir'de Bornova Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrenciler için kırtasiye desteği sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, bu yıl da ilkokula yeni başlayan minik öğrencilere kırtasiye desteği verecek. “Kırtasiye desteği bizden, hayaller sizden” sloganıyla duyurulan uygulama ile çocukların eğitim hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Kırtasiye desteği için 18 Ağustos’ta başlayan başvurular 22 Ağustos’ta sona erecek. Dağıtımlar ise 25 – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru ve dağıtım yeri olarak Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten yararlanabilmek için öğrencilerin; İlkokul 1. sınıf öğrencisi olması, öğrenci belgesi sunması, velisinin nüfus cüzdanı ile başvurması gerekiyor.

BAŞKAN EŞKİ: “EŞİT VE ADİL EĞİTİM İÇİN YANINIZDAYIZ”

Adil ve eşit şartlarda eğitim vurgusu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Her çocuğumuzun eşit koşullarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.