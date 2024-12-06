İzmir'in Bornova ilçeisnde yerel belediye yeni hizmet binasıyla modern bir yüze kavuşuyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Meclisi’nde Erzene Mahallesi’nde yapılması planlanan Belediye Hizmet Binası ve 22 dönümlük yeni meydan projesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Ömer Eşki, projeyle kaymakamlık ve ilçe müdürlüklerinin bir arada olacağı bir kampüs oluşturulacağını ve Bornova’ya yakışır bir konferans salonu ile modern bir meclis salonu kazandırılacağını belirtti. Tarihi cami, kilise ve Darülkurra gibi yapıların korunarak meydanın turizm açısından çekim merkezi haline getirileceği vurguladı.

Bornova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndeki meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, Erzene Mahallesi’nde yapımı planlanan Belediye Hizmet Binası ile ilgili Uygulama İmar Planı Değişikliği gündeme geldi. Komisyonlardan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edilen değişiklik, Bornova’nın modern kentleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAMU KURUMLARI KAMPÜSÜ VE 22 DÖNÜMLÜK YENİ MEYDAN

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni belediye hizmet binasıyla ilgili detayları meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Eşki, sadece bir belediye binası değil, kaymakamlık ve ilçe müdürlüklerini kapsayan bir “kampüs” oluşturacaklarını belirtti. Proje kapsamında; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Kütüphane Müdürlüğü gibi pek çok birim yeni binaya taşınacak. Bunun yanı sıra, yeni hizmet binasında Bornova’ya yakışır bir konferans salonu ve grup odalarının bulunduğu modern bir meclis salonu da yer alacak.

Mevcut 2,3 dönümlük meydanın yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, projeyle birlikte Bornova’ya 22 dönümlük, trafiğe kapalı yeni bir meydan kazandıracaklarını belirterek, “Dünyanın medeni kentlerinde olduğu gibi ışıl ışıl, yürünebilir bir meydan planlıyoruz. Bu meydan, Bornova’nın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak ve turizm açısından bir çekim merkezi haline gelecek” dedi.