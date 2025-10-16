İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, halkı uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir alışverişle buluşturan tanzim satış mağazası İZMAR’ın 12’nci şubesini Torbalı Ayrancılar’da hizmete açtı. Sıradaki mağazanın Buca’da açılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZMAR AŞ tarafından kaliteli ürünlerin belediye güvencesiyle uygun fiyatla halka sunulduğu İZMAR tanzim satış marketlerinin 12’ncisi Torbalı Ayrancılar’da hizmete açıldı.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Vekili Ali Alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, büyükşehir bürokratları, İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, İZTARIM yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, doğrulardan vazgeçmeden, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını belirterek, “Gerçekten haksızlıklara maruz bırakılarak çalışıyoruz. Diğer taraftan azmimizi asla kaybetmiyoruz. Bugün İzmir modeli diyebileceğimiz örneğin bir başka ayağını gerçekleştirmek için buradayız. İZMAR tanzim satış marketlerimizin 12’ncisini Torbalı Ayrancılar’da açmanın gururunu yaşıyoruz. Kentimiz tarih boyunca Türkiye’ye örnek olacak işler yaptı. İZMAR’ın geçmişteki örneği de TANSAŞ’tı. İzmir’in hafızasında çok önemli bir dayanışma örneğiydi. Bir marketten daha fazlasıydı. İzmirlinin emeğiyle kurulan bir modeldi ve belediye güvencesiyle tüm evlerin ihtiyacı olan ürünleri sağlıyordu. Bu mağazalardan sadece alışveriş yapılmıyordu, belediye ile kurulan halk köprüsü, aynı zamanda aidiyet bağıydı. TANSAŞ, kentimize özgü ekonomik bir modelin, adaletin simgesiydi. O modeli bizler İZMAR adıyla yeniden canlandırdık. Geçmişteki dayanışma ruhunu günümüzün imkanları ve ihtiyaçlarıyla buluşturduk” diye konuştu.

İZMAR’larda satılan ürünlerin uygun fiyatlı sağlıklı, güvenli ve hijyenik olmasını taahhüt ettiklerini ifade eden Başkan Tugay, diğer marketlerde bin liraya yapılacak alışverişin İZMAR’da 750 liraya mal olduğunu söyledi.

Başkan Tugay, “İZMAR marketleri kurarken ne marketçiliğe heves ettik ne de buradan gelir elde etme niyetimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu marketlerden tek bir kuruş kar etmeyi amaçlamıyor. Ne gelir varsa ürün tedarik etmek ya da yeni şubeler açmak için harcanıyor. İZMAR tamamen halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için, onlara hizmet etmek için kurulmuş halkın doğrudan kendi marketi. Ürünleri doğrudan üreticiden alıyoruz, aracıları oradan kaldırıp en makul fiyatla ürünleri yurttaşlarımıza ulaştırıyoruz. Belediyemiz, hayat pahalılığına karşı bu marketler aracılığıyla halkın yanında yer alıyor. Piyasa açısından adeta bir regülatör görevi görüyor” dedi.