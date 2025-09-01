İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazası İZMAR, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez İZMAR Çay’ı tanıttı.İZMİR (İGFA) - Tirebolulu çiftçinin alın teriyle üretilerek doğal yöntemlerle paketlenen çaylar, uygun fiyatla doğrudan İzmirlinin sofrasına ulaştı. Fuardaki mobil İZMAR ve kent genelindeki 10 mağazada kilogramı 190 TL’den satılan çay, kalitesiyle 94. İEF ziyaretçilerinden tam not aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkı uygun fiyatlı ve güvenli alışverişle buluşturmak için hizmete açtığı İZMAR mağazaları, doğrudan Karadenizli üreticiden aldığı İZMAR Çay’ı 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) İzmirlilerle buluşturdu. Güvenli gıdanın aracısız bir şekilde sofralarda yerini alması için Türkiye genelinde kooperatiflerle iş birliklerini artıran İZTARIM AŞ, İZMAR Zeytinyağı’nın ardından Giresun’un Tirebolu Yöresi Çay ve Fındık Tarımsal Sanayi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile anlaşma sağlayarak İZMAR Çay’ı piyasaya sürdü. 94. İEF’deki İZMAR standında ilk kez İzmirlilere tanıtılan çay, 1 kilogramı 190 TL’den fuardaki mobil İZMAR mağazasında ve kent genelindeki 10 şubesinde satışa sunuldu.

“TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ÇAYI”

94. İEF’ye konuk olan Tirebolu Yöresi Çay ve Fındık Tarımsal Sanayi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Murat Yıldırım, İZMAR Çay hakkında bilgi verdi. Kooperatif Başkanı Murat Yıldırım, “Tirebolu yöresi, Türkiye’nin en kaliteli çayını üreten bölgesi. O bölgede kurduğumuz kooperatifimizin ürünü olan çayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ait İZMAR markasıyla paketledik ve satışa sunduk. İEF’de de tanıtımını yapıyoruz” dedi.

“HİÇBİR KATKI MADDESİ OLMADAN RAFLARA GELİYOR”

Murat Yıldırım, “Türkiye’de çay, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetişiyor. Bu bölgede de en önemli ve en iyi aroması olan çay, Tirebolu çayı. Biz o bölgede bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif aracılığıyla paketlemiş olduğumuz çayda hiçbir katkı maddesi yok. Üreticinin tarladan aldığı çayı bilinen sistemle işleyerek, belli reçete dahilinde pakete koyarak üreticiye sunuyoruz. Bizim kooperatif kurma amacımız da kamu iktisadi kuruluşları ve devlete bağlı olan kuruluşlara daha sağlıklı ürün sunmaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize ulaştığı zaman büyük bir memnuniyetle çay yapabileceğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

“BU DURUMDAN HEP BERABER OMUZ OMUZA ÇIKACAĞIZ”

İş birliğinin hem üreticiye hem tüketiciye önemli katkısının olduğunu ifade eden Murat Yıldırım, “Bizim toplulukta kooperatifleşmeyi kabul ettirmek çok zor. Bunu şu an dar çerçevede yapmakla beraber, ilerleyen zamanda daha geniş çevrelere yayacağız. Şu aşamada üreticiye olan faydasından çok tüketiciye faydası var. Aracısız doğrudan tüketiciye ürün satışı olacak. Dolayısıyla piyasa fiyatına göre daha düşük fiyatla tüketiciye ulaşacak. Türkiye’deki ekonomi nedeniyle çay sektörü de olumsuzluk yaşıyor. Ama biz bu olumsuzluklara rağmen ayakta durmaya gayret ediyoruz. Dayanışma gücüyle ayakta durma felsefesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir yola girdik. Allah hepimizi korusun. Ülkenin içinde bulunduğu durum belli. Bu durumdan hep beraber omuz omuza çıkacağız” dedi.

“TADI GÜZEL, KALİTELİ BİR ÇAY”

İZMAR standında tadım yapan ziyaretçiler hem İZMAR çayı hem de mağazaları değerlendirdi. Sıtkı Hepoğlu, “Çay güzel. Kaliteli bir çay. Çok iyi oldu vatandaş için. Kalite önemli. Bunun yanında güven meselesi var. Belediyemize tabii ki güveniyoruz. Daha önce TANSAŞ’lar vardı. Güvenerek alabiliriz. Fiyatı da uygun, pahalı değil” dedi.

“ARACISIZ HİZMET ETMEK VATANDAŞIN DA LEHİNE OLACAK”

Şükriye Kasırga, “Çok memnunum. Aradığım ürünleri İZMAR’da bulabiliyorum; özellikle süt ürünlerini. Çalışanların da bu hizmeti hakkıyla yaptığına inanıyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aracısız hizmet etmek vatandaşın da lehine olacak bir durum. Açıkçası doğrudan üreticiden gelen ürünleri daha çok talep etmemiz lazım. Daha çok artırılmasını istiyoruz bu mağazaların. Çocuklarımız var, torunlarımız var. Ürünler katkısız ve doğal. Biz de bunun peşindeyiz” diye konuştu.

“BELEDİYEMİZDEN HİZMETLERİNE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ”

ğrenci Cem Kalman, “İZMAR’ın şubelerini kullandım. Biz daha önce TANSAŞ olarak kullanırdık. TANSAŞ zaten İzmir’le özdeşleşen bir markaydı. Bunu sayın başkanımız Cemil Tugay’ın İZMAR olarak hayata geçirmesi beni daha da mutlu etti. Çayını içtim. Ben çayda buruk tat severim. O tadı aldım, çok hoş. Peynirlerini aldım, İZMAR Zeytinyağı aldım, Şaşal Su aldım. Piyasaya göre suyu ve yumurtayı çok uygun fiyatla satıyorlar zaten. Ülkemizde bir hayat pahalılığı var. Bu tür marketlerin özellikle dar gelirli aileler için çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Belediyemizden hizmetlerine tam gaz devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MOBİL İZMAR’DA ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

ZTARIM’ın 94. İEF’de açtığı İZMAR standı ilk günden ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Henüz İZMAR ile karşılaşmamış vatandaşlar fuar alanına getirilen mobil İZMAR mağazasında alışveriş deneyimi yaşama fırsatı buldu. Mobil mağazada İZMAR Çay başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen et ve süt ürünleri, Şaşal Su, İZMAR Yoğurt, İZMAR Tereyağı gibi çok sayıda ürün satışa sunuldu. Mobil İZMAR mağazasının yanı sıra İZTARIM standında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen güvenli gıdalar hakkında İzmirliler bilgilendirildi. İZMAR markalı çay, zeytinyağı gibi ürünler ziyaretçilere ikram edildi.