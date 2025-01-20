Kadınların el emeği ürünler üreterek kendilerine kazanç sağlamaları amacıyla faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde Tufting atölyesi hizmete açılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kadın istihdamı ve kadınların sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almasını hedefleyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlara yeni bir alanda daha hizmet vermenin hazırlıklarını yapıyor.

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan Tufting Dokuma Sanatı İZGİM Atölyeleri’nde yeni girişimcilerini bekliyor.

Kumaşın bir yüzeyine makine aracılığıyla iplik atarak desen oluşturma sanatı olan tufting ile halı, tablo gibi çeşitli ürünler elde edilebiliyor.

Tufting atölyesinde yer almak isteyen kadınlar 0262 318 00 00 (4720) numaralı telefonu arayabiliyor.