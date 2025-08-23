İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla, uygulama bazlı taksiler için yeni ihale sürecini başlattı. 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ihaleyle 150 yeni taksi daha sisteme katılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Eylül 2025.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama bazlı taksi modeliyle güvenli, dijital ve denetlenebilir ulaşımı yaygınlaştırıyor. 2 Eylül 2025’te ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksi daha dahil edilerek ulaşım hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yeni sistemde taksiler yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak. Böylece yolcu, aracın plakasını, şoför bilgisini ve güzergâhını uygulamadan görebilecek. Kısa mesafe almama, yolcu seçme, fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modeli hayata geçecek.

YATIRIMCILARA UZUN VADELİ GÜVENCE

İhaleyi kazananlar, İBB güvencesiyle 29 yıl boyunca taksi plakasına sahip olacak. Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkânı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek.

İstanbul’da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl TAHKUK (Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak.

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

Araştırmalara göre İstanbul’da taksilerin zamanının yaklaşık yüzde 40’ı yolcu aramakla geçiyor. Bu durum kent trafiğinde ciddi “boş dolaşım yükü” oluşturuyor. Uygulama bazlı sistemle bu oranların düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca her bir taksinin yaklaşık 8 özel aracı trafikten çektiği göz önünde bulundurulduğunda, modelin trafik rahatlatıcı etkisi öne çıkıyor.