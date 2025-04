İBB, Park Et Devam Et (PD) otoparklarının sayısını artırmaya devam ediyor. Otobüs ve raylı sistem gibi toplu taşımaya entegre olan otoparkların sayısı 10’dan 15’e çıkarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Aracını PD otoparklarına bırakan İstanbullular, yolculuklarına İstanbulKart kullanarak metro, tramvay, metrobüs ya da otobüsle devam ederek otopark ücretinde yüzde 50 indirim alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiği rahatlatacak projeler üretmeye devam ediyor. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İBB Şehircilik Grubu İştiraki İSPARK ve Teknoloji Grubu İştiraki BELBİM ile hayata geçirdiği Park Et Devam Et (PD) otoparklarının sayısı artmaya devam ediyor.

Özel araç trafiğini azalmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla hizmete alınan Park Et Devam Et Otoparklarının sayısı 10’dan 15’e çıkarıldı. PD Otoparklarındaki araç kapasitesi ise 10 bin 188’e ulaştı.

YENİ PD OTOPARKLARI

İstanbullular, Kadıköy Yenikapı Salı Pazarı Katlı Otoparkı, Ressam Halim Sokak Açık Otoparkı, Vatan Caddesi Açık Otoparkı, Gülsuyu Metro Zemin Altı Otoparkı, Ataköy Metro Durağı Yanı Zemin Altı Otoparkını da “Park Et Devam Et” uygulaması kapsamında kullanabilecek.

Park Et Devam Et otoparkları toplu taşımaya yakın yerlerde bulunuyor. Aracını PD otoparklarına bırakan İstanbullular yolculuklarına İstanbulKart kullanarak metro, tramvay, metrobüs ya da otobüsle devam ederek otopark ücretinde yüzde 50 indirim alıyor. Böylece trafikte araç sayısı azalıyor, İstanbullu hız kazanıyor, yakıt tasarruf yapıyor ve karbon salınımı azalıyor. Park et Devam Et otoparkları artıkça kent içi erişilebilirlik de aynı oranda artıyor.