İstanbul'da Maltepe Belediyesi, kreşlerinde eğitim gören çocuklarda çevre bilincini artırmak, geri dönüşüm bilinci oluşturmak için eğitim düzenlemeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi’nin Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği eğitimde çöpün azaltılması ve doğru yere atılması yönünde davranış dönüşümü sağlanması ve çevre bilincinin çocuk yaşlardan itibaren güçlendirilmesi hedeflendi.

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde hafta boyunca organize edilecek eğitimlerin ilki Feyzullah Mahallesi’ndeki Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocuk Evi’nde yapıldı.

Video gösterimleriyle başlayan eğitimde 3- 4 yaşındaki çocuklara geri dönüşüm kutularını nasıl kullanacaklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri anlatıldı. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan eğitimde çocuklar, Atıkcan ile birlikte atık basketinde oynayarak eğlenirken öğrendiler.