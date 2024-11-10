İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür AŞ, proje koordinatörlüğünü Banu Seyhan’ın yürüttüğü Gençlere Alan Açık yarışmalarının üçüncüsünü, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği, Sony ve DifoArt’ın destekleriyle fotoğraf alanında gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen “Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması” şehir yaşamını farklı perspektiflerden yansıtmak isteyen genç yeteneklere kapılarını açıyor.

Şehir Hikâyeleri temasıyla düzenlenen Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması’nda şehirlerin renkli hikâyelerini yakalamak ve şehir ile mekân kavramlarını genç bir bakış açısıyla yeniden yorumlamak isteyen herkes katılabiliyor.

GENÇ FOTOĞRAFÇILAR, HİKÂYENİZİ KARELERLE ANLATIN!

Fotoğraflar şehrin sokaklarından, anlık detaylardan, zamanın izlerinden, mekânların hikayelerinden ve hayatın küçük ama çarpıcı karelerinden oluşacak.

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) kurallarına uygun şekilde düzenlenirken, gençlerin şehir hikâyelerini özgün bir bakış açısıyla anlatmalarını da teşvik ediyor.

Banu Tunçağ, Burak Bulut Yıldırım, Coşkun Aral, Prof. Emre İkizler, İzzet Keribar, Murat Abbas, Nihal Gündüz, Orhan Cem Çetin, Ömer Serkan Bakır, ’dan oluşan seçici kurul, öncelikle Taksim Sanat’ta sergilenmeye hak kazanan eserleri belirleyecek. Bu eserler, 26 Aralık’ta Taksim Sanat’ta sanatseverlerle buluşurken sergiyle eş zamanlı olarak Radar Türkiye’de halk oylamasına sunulacak.

Oylama sonucunda, halk ödülünü kazanan eser belirlenecek. Ardından, seçici kurul tarafından ilk üç kazanan fotoğraf belirlenecek.

ÖDÜLLER ŞÖYLE BELİRLENDİ: