İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Çocuk Günü kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Çocuk Günü’nü etkinlikle kutladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda çocuklar doyasıya eğlenirken, birbirinden renkli atölyelerle de yaratıcılıklarını ortaya koyma imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında film gösterimi büyük ilgi görürken mandala ve maske boyama, kinetik kum ve oyun hamuru atölyelerinde minikler hem eğlendi hem öğrendi.

Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu günde çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileler de duydukları memnuniyeti dile getirerek Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak devam ettireceklerini belirtti.