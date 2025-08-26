İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İBB Halk Ekmek'in Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası, yeni bölümleriyle büyümeye devam ediyor. Yeni tesis başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşların glütensiz ekmek ve ürün ihtiyacını karşılayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), projesi 2017’de hazırlanan, 2018’de yapımına başlanan, ancak yüzde 1 ilerleme sağlanabilen Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nı, 23 Temmuz 2022’de işletmeye alınmıştı.

Ürün gamını çeşitlendirmeye devam eden İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş., Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde glütensiz ekmek üretecek binayı hizmete aldı.

Başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, özel beslenme ihtiyacı duyan vatandaşların ihtiyacını karşılayacak binanın açılışı için tören düzenlendi.

Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Derya Atacan katıldı.

Katılımcılara ve kamuoyuna haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri’de tutulan Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ulaştıran İBB Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, “Ekrem Başkanımız, ‘Kimse merak etmesin, hizmetlerimiz devam edecek’ diyor” dedi.

Konuşmalar sonrasında çekilen hatıra fotoğrafı ile Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Binası, resmen hizmete girdi.

AAslan ve beraberindeki heyet, yeni tesiste incelemelerde bulundu.