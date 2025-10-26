Genç sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturan Anadolu Kısaları Forum, 24–28 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor. Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, bu yıl ilk kez düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Forumun açılış günü, sektörün deneyimli isimlerini bir araya getiren dolu dolu bir programla başladı. Atlas Pasajı Etkinlik Alanlarında gerçekleştirilen etkinlikte gün boyunca söyleşiler, paneller, atölyeler ve networking buluşmalarıyla genç sinemacılar üretim süreçlerine dair yeni perspektifler kazandı.

Forumun ilk oturumu, “Tabutta Rövaşata” başlıklı “Ağ Kurma Sanatında Ustalaşmak” ve “Etkili İletişim Kurmak” söyleşisiyle başladı. Stratejik İletişim ve Pitch Danışmanı Bonnie Williams, yaratıcı sektörlerde etkili iletişim kurmanın yolları ve uluslararası sunum teknikleri üzerine paylaşımlarda bulundu. Oturum kapsamında film sunumlarının yalnızca resmi ortamlarda yapılan bir anlatım değil, aynı zamanda karşı tarafı projeye davet eden bir iletişim biçimi olduğu vurgulandı. Sunumda doğru zamanlama ve doğru kitleye ulaşmanın önemli olduğu belirtildi.

Günün ikinci etkinliği olan “Neşeli Günler” panelinde, “Sette Etik; Güvenli ve Üretken Çalışma Ortamı için Doğru İletişim” konusu ele alındı. Psikanalist Görkem Aypar, Oyuncu Aleyna Coşkun, Yapımcı Esra Daldal’ın gerçekleştirdiği oturumda set ortamında güvenli, üretken ve saygılı bir iletişim kültürünün önemine dikkat çekti. Psikanalist Görkem Aypar, etik ve sınır kavramlarının insan ilişkilerindeki önemi vurgularken, Oyuncu Aleyna Coşkun ise sektör deneyimlerinden yola çıkarak iletişimsizliğin en büyük sorun olduğunu belirtti.

Ardından düzenlenen “Yol” panelinde, kısa filmlerin uzun vadeli yolculukları mercek altına alındı. “Uzun Vadede Kısalar: Dağıtım, Satış ve Festivaller” başlıklı oturumda Küratör Idriz Morina, Yönetmen Ramazan Kılıç ve Kurucu ve İş Birlikleri Direktörü Yassin Karmoudi uluslararası deneyimlerini paylaştı. Konuşmacılar, kısa filmlerin yalnızca çekilmekle kalmayıp, dağıtım ve festival stratejilerinin de başarı için kritik olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, dünya prömiyeri ve market odaklı festivallerin öncelikli hedef olması gerektiğini, doğru sözleşme ve platform anlaşmalarının gelir artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

GÜN YAPAY ZEKÂ VE SİNEMA İLİŞKİSİYLE SON BULDU

Günün son bölümünde, teknolojinin sinemayla kesiştiği yenilikçi oturumlar yer aldı. “Dünyayı Kurtaran Adam” başlıklı moderatörlüğünü neotalent kurucusu Zeynep Mete’nin yaptığı “Sinemada Yapay Zekâ: I AM AI AM I” panelinde konuşmacı Idriz Morina katılımıyla yapay zekânın sinemadaki yaratıcı süreçleri nasıl dönüştürdüğü ele alındı. Eskiden insana özgü olan yaratıcılığın artık yapay zekâ ile paylaşıldığı vurgulanarak, sinema dünyasının bu dönüşüme nasıl ortak bir dil geliştireceği tartışıldı.

Ardından gerçekleştirilen “Gerçek Zekadan Yapay Zekaya” atölyesinde, DEÜ GSF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Arslan, yapay zekânın yaratıcı süreçlerdeki rolü ve sinemaya etkileri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.