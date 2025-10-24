Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Uzmanlar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ekim Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yurdun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de yer yer kuvvetli (30–60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE AKŞAMDAN İTİBAREN KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul, zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.