İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “Vizyon Üsküdar 2050 Gençlik Buluşması” kapsamında, Vizyon Üsküdar 2050 planlama süreci kamuoyu ve gençlerle paylaşıldıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “Vizyon Üsküdar 2050 Gençlik Buluşması” Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda, gençlerin Üsküdar’ın bugünü ve geleceğine dair görüşleri dile getirildi. Etkinliğe 16-29 yaş arası gençler yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, gençler Üsküdar’ın bugünü ve yarınına dair öneri ve taleplerini Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a birebir iletme fırsatı buldu.

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerin fikirleriyle şekillenecek yeni yol haritası için düzenlenen buluşmada konuşan Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'nin kısa, orta ve uzun vadedeki çalışmalarına, projelerine ve mekansal kararlarına yön verecek bir yol haritası olacağını dile getirdi.

Amaçlarının belediyenin faaliyetlerini bilimsel metotlarla ve devamlılık esasına uygun şekilde geliştirmek olduğunu aktaran Dedetaş, “Elbette bu yol haritasının hazırlanmasında tüm Üsküdarlıların görüşlerini, beklentilerini ve taleplerine uygun bir yol izlemek istiyoruz. Vizyon Üsküdar Gençlik Buluşması’nı bu motivasyonla düzenledik. Bugün söz tamamen sizlere, yani gençlere ait olacak. Gençlerin hayalindeki Üsküdar nasıl? İşte bu soruya dair anlamlı bir cevap elde etmeyi umuyoruz.‘’ şeklinde konuştu.

Küresel dönüşüm sürecinde gençlerin düşüncelerinin karar mekanizmalarına dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Dedetaş, “Dünyanın dönüşüm süreci var. Teknolojik değişimler, yeni belirsizliklerle birlikte beraberce karar vermemiz, düşünmemiz gereken pek çok konu da gündeme geliyor. Bu dönüşümlerin gerçek muhatabı sizlersiniz. Bugün aldığımız her bir karar sizin geleceğinizi şekillendiriyor. Bu nedenle sizlerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neye ihtiyaç duyduğunu duymak, anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek bizler için çok çok önemli.” dedi.

’’Etüt Merkezi ve Dijital Yayıncılık Ofisimizin açılışını eylül ayında gerçekleştireceğiz’’

Eğitimden ulaşıma, enerji desteğinden yeni sosyal tesislere kadar birçok alanda gençlere destek sağladıklarını belirten Dedetaş, bu yıl farklı projeleri de hayata geçirdiklerini kaydederek konuşmasına şöyle devam etti: “Üsküdar Belediyesi olarak gençlerin beklentilerini göz önünde bulundurarak bazı acil sorunlara çözüm arıyoruz. Üniversiteyi bu yıl kazanan bini aşkın üniversite öğrencimize 15 bin lira eğitim desteği sağladık. 500’den fazla öğrencimizi her ay düzenli olarak doğalgaz fatura desteği sağlıyoruz. Aynı şekilde İstanbulKart abonman desteğimiz gençlere sağladığımız, geçmiş dönem başlatılan ve bizim devam ettirdiğimiz bir destek, buradan 500’den fazla öğrencimiz yararlanıyor. Bu yıl farklı olarak YKS'ye girecek 300'den fazla Üsküdar lise son sınıf öğrencisine de sınav başvurusu ücret desteği sağladık. Yine gençlerimizin kullanabileceği yeni bir tesis olan Etüt Merkezi ve Dijital Yayıncılık Ofisi’mizin açılışını Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Böylelikle sizin rahatça çalışabileceğiniz ve özellikle yayıncılığa ilgisi olan arkadaşlarımızla kullanabileceği tesislerimize çalışma alanları sağlıyoruz. Gençler için çalışma alanları sağlıyoruz, iş olanakları yaratmak, spor tesislerimizi geliştirmek ve etkinliklerle Üsküdar'da sosyal hayatı canlandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Üsküdar sadece geçmişiyle değil dolayısıyla kültürel birikimiyle, semt dokusuyla ve yaşam kültürü ile İstanbul'un eşsiz ilçelerinden birisi. Bu değerleri koruyarak geleceğe taşımamız gerekiyor. Bunun için de yaşam kalitesini artıran, sosyal adaleti gözeten, kamusal alanlara ve altyapılara özen gösteren bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Herkes için daha adil, sağlıklı ve ulaşılabilir bir Üsküdar'ı birlikte oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle Vizyon Üsküdar 2050 sürecini başlattık.”

“Mekansal strateji oluşturmak temel amacımız”

KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da ‘’Plan sürecinde tarihi mirasın korunmasından iklim krizine hazırlığa, yaşam kalitesinin artırılmasından bütüncül yönetime uzanan bir süreç bu. Üsküdar’ın geleceği için güçlü bir mekansal strateji oluşturmak temel amacımız.’’ diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ise ‘’Vizyon Üsküdar 2050 adında başlattığımız çalışma aslında Üsküdar’ın geleceğini planlayacak bir çalışma, bu çalışma bir süreç tasarımı, bu süreci sizlerle başlatmak istedik.’’ ifadelerini kullandı.

Program boyunca anket çalışmalarıyla gençlerin görüşleri alındı. Etkinlik, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen konserle sona erdi.