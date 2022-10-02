İstanbul’da,Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Bayburt 1918 Futbol Kulübü Kazımpaşa Birlik sporla ligin ilk haftasında deplasmanda berabere kaldı.

BAL 11.grupta mücadele eden Bayburt 1918 Futbol Kulübü Kazımpaşa Birlikspor,karşısında sezonun ilk haftasında berabere kalarak puanları paylaştı. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde oynanan ve Mücahit Karakurt, Arif Emre Harmanbaşı ve İbrahim Kandemir hakem üçlüsünün yönettiği maç beraberlikle sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig’de Ligin ilk haftasına galibiyetle başlamayı hedefleyen temsilcimiz 1 puana razı oldu. Beraberlikle biten maçta gol sesi çıkmadı.