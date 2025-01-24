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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ekipler, olaya müdahale ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak’taki 5 katlı binanın 5. Kat ve çatısında yangın çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden alınan bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.