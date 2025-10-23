İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşıları yurt dışında bulunan organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Yakalanan şüphelilerin; yüzleri maskeli şekilde çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama gibi suçları işlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Savcılıklarca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.