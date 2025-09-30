Maltepeli öğrenciler Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na Maltepe Belediyesi’nin kurslarında hazırlanıyorlar. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen kurslar Maltepeli öğrencilerden ve ailelerinden büyük ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - YKS eğitimlerinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilere yönelik Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, felsefe grubu, edebiyat, coğrafya ve tarih alanlarında dersler veriliyor. LGS öğrencilerine ise Türkçe, matematik, sosyal bilimleri fen bilimleri ve İngilizce alanlarında ders veriliyor.

Haftanın 5 günü devam eden kurslarda öğrenciler sınav dönemine kadar sosyal aktiviteler, mesleki tanıtım günleri ve sınav stres yönetimi içerikleriyle destekleniyor. Eğitim- öğretim dönemi boyunca düzenli deneme sınavlarıyla süreç takibi yapılıyor.

‘BELEDİYENİN EĞİTİMLERİNE GÜVENDİĞİM İÇİN GELDİM’

LGS öğrencilerinden Zeynep Miray Aydın, iki hafta önce sınava hazırlık eğitimine başladığını ifade ederek “Öğretmenlerim çok iyi. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel bir şekilde dersleri anlatıyorlar. Üstüne bir de test çözüyoruz burada. Günlük çözdüğüm test sayısını bu şekilde kontrol edebiliyorum. Burada LGS’ye hazırlık sürecini güzel bir şekilde atlatıp güzel bir lise kazanacağımı düşünüyorum.” dedi.

Efe Başıbüyük ise kursu annesinin önerdiğini ifade ederek “Bende belediyeye güvendiğim için buraya geleyim dedim. Çok iyi bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu ayrıca soru çözümlerinin de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler bize soruları gayet açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. Eğer LGS’den yüksek bir puan almak istiyorsanız ayrıca hedefleriniz büyükse buraya gelmenizi öneririm” diye konuştu.