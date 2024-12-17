İstanbul'da Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Ziraat Katılım’ın desteği ile düzenlenen 5. Esenler Film Festivali, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven’i ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde festival direktörü Suat Köçer moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide bir projenin Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru süreci ve Bakanlık desteği hakkında bilgiler verdi.

Çözmemiz gereken en önemli problemlerden bir tanesi yapımcıların aynı anda birden fazla proje ile başvuru yapamaması diyen Birol Güven ‘Meslek birlikleri ile yaptığımız toplantılar sonucunda yönetmelikte düzenleme yapmaya karar verdik. İlk film yönetmeni ile hareket eden, ona destek olan yapımcı kendi filmi ile ilgili de destek için başvuru yapabilecek’ dedi.

Ortak yapımcılığı da destekleyeceklerini belirten Birol Güven ‘Yönetmelikte yapacağımız değişiklik ile bir yapımcının hem kendi projesi ile hem de ortak yapımcı olduğu proje ile desteğe başvurmasının önünü açacağız’ dedi.

BİROL GÜVEN: ANA AKIM SİNEMADA KÖTÜ DURUMDAYIZ

Bağımsız filmlerin, ana akım sinemadan daha başarılı olduğunu vurgulayan Birol Güven, ortak yapımcılığı geliştirerek ana akım sinemada daha az; ama daha büyük filmler yapılabileceğinin altını çizdi. Ana akım sinemanın dizilerimiz gibi yurt dışında ses getirmesi için, önce yurt içinde ses getirmesi gerektiğini söyleyen Birol Güven, ana akım sinemada kötü durumda olduğumuzu belirtti.

Bakanlık desteği ile ilgili de önemli bilgiler veren Birol Güven ‘Destek başvurusunda senaryo önemli bir kriter olabilir. Ancak finans raporu da çok önemli. Projenin finans tarafı çok iyi çalışılmış ve planlanmış olmalı. Fikirler çok iyi olabilir; ama o fikri nasıl hayata geçirdiğiniz de önemlidir’ dedi.

BİROL GÜVEN: HER ŞEY HAZIR OLDUĞUNDA BAŞVURU YAPILMALI

Önce destek başvurusu yapıp sonra eksikleri tamamlamaya çalışanların çok olduğunu belirten Birol Güven, başvuru yapacakların her şey hazır olduğunda süreci başlatmalarını tavsiye etti.

İlk film destek başvurusunda hazırlanan ‘teaser’ ın bazen avantaj, bazen de dezavantaj yarattığını söyleyen Birol Güven ‘Çok beğendiğimiz bir projeyi, teaserı izledikten sonra elediğimiz oldu’ dedi.

Özgün hikayelerin çok değerli olduğunu vurgulayan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise, usta yönetmenlerin projelerini taklit etme, benzer tema üzerine gitme gibi bir eğilim olduğunu, ancak bunu kırarak, bu sıkılmışlıktan kurtulmamız gerektiğini söyledi.