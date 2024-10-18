İstanbul'da yaptığı mahalle buluşmalarıyla Bakırköylülerin sorunlarını yerinde dinleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, mahalle sakinlerinin şikâyeti ve talepleri doğrultusunda sorunlara anında çözümler bulunmasını sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Salih Zeki Sokak’taki parkın yanında bulunan etrafı demir saçlarla kapalı alanda çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, alandaki demir saçları sökerek açık bir hale getirdi. Ardından alanı yeniden düzenleyen ekipler temizlik çalışması da yaptı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Park ve çevresi güvenli hale getirilirken zabıta ekipleri denetimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Belediyenin yaptığı çalışmadan çok memnun olduğunu belirten mahalle sakinleri, akşam saatlerinde sokaktan geçerken korktuklarını çocuklarının ise parkta oynayamadıklarını, ancak artık bir nebze de olsa içlerinin rahat edeceğini söyledi.