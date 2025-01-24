İstanbul'da vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki cami, kilise ve cemevlerini periyodik olarak dip köşe temizliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yerel belediye cami, kilise ve cemevlerinin temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla düzenli olarak çalışan Bakırköy Belediyesi ekipleri halıları yıkıyor, camları siliyor, avluları tazyikli suyla yıkayarak toz ve kirden arındırıyor.

Vatandaşlar, maneviyat duygusunu yaşadıkları ibadethanelerin dip köşe temizlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür etti.