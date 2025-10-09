İstanbul Bakırköy Belediyesi, engelli bireylerin sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyecek Engelsiz Yaşamevi’ni hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun açılış kurdelesini kestiği merkez, 4 atölye, 1 spor ve fizyoterapi odasıyla engelli vatandaşların sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek bir mekan olarak hizmet verecek.

El becerileriyle üretimin yapabileceği merkezde engelli bireylerin ekonomik hayatına katkı sunacak çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Bakırköy Belediyesi’nin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Kartaltepe Mahallesi Millet Gezi Parkı içerisinde hayata geçirdiği Engelsiz Yaşamevi, törenle açıldı.

Açılışa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Açılışta, otizmli piyano öğrencisi Zeynep Sağlam’ın gerçekleştirdiği piyano dinletisi keyif ve gurur dolu anlar yaşattı.

MERKEZ, DONANIMIYLA ENGELLERİ BİR BİR AŞACAK

Engelsiz Yaşam Evi’nde toplam 4 atölye ile 1 spor ve fizyoterapi odası bulunuyor. Her gün 20 öğrenciyle sosyal çalışmaların yürütüleceği merkezdeki atölyeler, aynı zamanda sinema ve eğitim salonu olarak da kullanılacak.

Merkezde özel bireyler ve aileleri için; sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme, resmi süreçlerde rehberlik ve kamu hizmetlerine erişim kolaylığı sağlanacak.

Ayrıca Bakırköy Belediyesi diyetisyenleri eşliğinde bireysel beslenme danışmanlığı, fizyoterapistlerin gözetiminde ise kişiye özel ev egzersiz programları uygulanacak. En önemli hedeflerden biri ise engelli bireylerin sosyoekonomik yaşama aktif katılımını sağlamak. Bu kapsamda merkezde, mesleki becerileri destekleyen istihdam destek hizmetleri sunulacak.