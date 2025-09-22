İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı ile işverenlere nitelikli işgücü yetiştirme imkânı sunarken, katılımcılara günlük 850 TL’ye varan cep harçlığı sağlıyor. Program, işverenlerin doğru eleman seçmesine olanak tanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İşbaşı Eğitim Programı ile işverenlere ve iş arayanlara önemli fırsatlar sunduğunu duyurdu.

Program, işverenlerin nitelikli işgücü teminini kolaylaştırırken, işe alınacak kişileri işyerinde gözlemleyerek doğru karar vermelerine imkân tanıyor. İşverenler, ihtiyaç duydukları elemanları maliyetsiz şekilde yetiştirme şansı elde ediyor.

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, İŞKUR’a kayıtlı olması ve katılımcıların en az %60’ını program süresinin iki katı kadar istihdam taahhüdünde bulunması gerekiyor.

31 Aralık 2026’ya kadar imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için bu oran %50, istihdam süresi ise program süresinin en az 1,5 katı olarak uygulanacak. İşverenler, aynı ilde ve vergi numarası altında çalışan sigortalı sayısının %30’una kadar katılımcı talep edebiliyor. Program, “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” dışındaki mesleklerde düzenlenebiliyor.

KATILIMCILARA SAĞLANAN DESTEK

Programa katılanlara fiili katılım günlerine göre ödeme yapılıyor:

İş arayanlara günlük 850,18 TL,

Öğrencilere 637,63 TL,

İşsizlik ödeneği alanlara 425,09 TL cep harçlığı.

Geleceğin mesleklerinde ise bu rakamlar sırasıyla 1.105,23 TL, 828,93 TL ve 552,62 TL’ye yükseliyor.

İşverenler, katılımcı adaylarını kendileri bulabilir veya İŞKUR’dan talep edebilir.

Başvurular, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Keşan Hizmet Merkezi veya İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabiliyor.

İŞKUR, programın hem işverenlerin işgücü ihtiyacını karşılamada hem de iş arayanların istihdam edilebilirliğini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.