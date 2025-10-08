Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025 Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişiyi işe yerleştirdiğini duyurdu. 2,46 milyon bireysel görüşme ve 677 bin iş yeri ziyaretiyle 1,82 milyon açık iş tespit edildi. Bakan, Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılacağına inanıyor.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025 yılı Ocak-Eylül dönemindeki faaliyetlerini paylaştı.

Bakan, “İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. #İŞKURdaİşVar” diyerek, İŞKUR’un istihdamda kaydettiği başarıları vurguladı.

RAKAMLARLA İŞKUR’UN PERFORMANSI

1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirildiği 9 aylık süreçte, 2 milyon 462 bin 549 kişiyle bireysel görüşme yapıldığı, 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiği, 1 milyon 829 bin 831 işveren talebi (açık iş) tespit edildiğini belirten Bakan Işıkhan, bu adımların ekonomi ve istihdam politikalarını içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını belirtti. Işıkhan, bu adımlarımızla OVP hedefleirne ulaşılacağını söyledi.