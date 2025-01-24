Merkezi Bursa’da olan ve 2020 yılında kurulan İnternet Gazetecileri Federasyonu kuruluşunun 5’inci yıl dönümünü kutluyor.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İGF’nin, Türkiye genelinde internet medyalarını bir araya getirerek önemli çalışmalara imza attığını kaydetti. İnternet gazeteciliği yasasının çıkarılmasında önemli rol üstlenerek yasanın çıkarılması için tüm internet medyalarıyla birlikte canla başla çalıştıklarını belirten Demir, yasanın çıkmasına karşılık halen denetim başta olmak üzere mesleki sorunların çözülemediğini söyledi.

“BASIN MESLEK ODASI İLE MEDYALARIMIZIN SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZÜLECEK”

Medya ve çalışanlarının en büyük sorununun Basın Meslek Odası olmaması olduğuna vurgu yapan Demir, bu konuda çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.

Basın sektöründe yoldan geçen bir vatandaşa fotoğraf makinesi ya da cep telefonu verildiğinde gazeteci olmasının yaşattığı sıkıntıları örneklerle dile getiren Genel Başkan Mesut Demir, "Bir avukat okulunu bitirdikten sonra BARO’ya, bir doktor okulunu bitirdikten sonra Tabip Odası’na, bir mühendis okulunu bitirdikten sonra mesleki odasına kayıt yaptırmadan mesleğini icra edemiyor. Basın sektöründe ise, yoldan geçen bir vatandaşa fotoğraf makinasını verince gazeteci oluyor. Bu durum, basın sektörünün aynı zamanda ülkemizin kanayan yarasıdır. Bu yaranın ameliyat edilmeye, tedavisinin yapılmasına ihtiyaç vardır.” diye konuştu.

“MEDYANIN İSTİHDAM SORUNUNUNDA GÖREV BASIN İLAN KURUMU VE İŞKUR’A DÜŞÜYOR”

Anadolu yerel medyasının sorunlarından en önemlisinin vasıflı personel sorunu olduğuna dikkat çeken İGF Genel Başkanı Mesut Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak, istihdamın artması, genç meslektaşlarımızın medyalarımızda çalışmaları için umudumuzu koruyoruz. Ancak, yerel medyaların son 2 yılda birleşmeleri, işsiz meslektaşlarımızın sayısını arttırırken, İletişim Fakülteleri'nden mezun olan binlerce genç meslektaşlarımızın işsiz kalmasına vesile olmaktadır. Burada en önemli görev, Basın İlan Kurumu ve ilgili kurumlara düşüyor. Basın İlan Kurumu, yerel medyaların basın ilan pastasını arttırması durumunda istihdamın da yolu açılır. Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında geçmiş yıllarda yapılan istihdama teşvik protokolünün yeniden yapılması ve yerel medyalara İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programları kapsamında istihdam desteğinin 9 aya çıkarılması durumunda yerel medyalarda vasıflı eleman sorunu çözüleceği gibi İletişim Fakültesi mezunu genç meslektaşlarımıza da iş imkanı sağlanacaktır. Bu vesileyle İnternet Gazetecileri Federasyonumuz üyesi dernek, temsilcilik, medyalar ve çalışanlarının 5'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, sağlık ve esenlikler dolu nice yıllar diliyorum."