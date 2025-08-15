İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 12. Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nde sahne aldı. Tiyatro ekibi, sahnelenen gösterilerle büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivaline iki ayrı oyunla katılarak sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında tiyatro ekibi klasik Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden Ayyar Hamza ve geleneksel gölge oyunu Çevre Müfettişi Karagöz ile izleyici karşısına çıktı. Çevre Müfettişi Karagöz oyununun Karagöz Sanatçısı ve Oyun Yönetmeni Volkan Derman sahne arkasındaki ustalığı ve oyuna kattığı özgün yorumla izleyicilerden tam not aldı.

Urla’nın farklı noktalarında tiyatro rüzgârı estiren festivalde, İnegöl ekibinin sahnelediği eserler izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Mizahi dili, güçlü oyunculuk performansları ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Ayyar Hamza izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, çevre duyarlılığı temasını işleyen Çevre Müfettişi Karagöz ise hem çocuklara hem yetişkinlere önemli mesajlar verdi.

İNEGÖL’Ü BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Farklı şehirlerden gelen tiyatro topluluklarını bir araya getirerek sanatın birleştirici gücünü ortaya koyan Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivalinde İnegöl’ün sanat elçileri de bu anlamlı buluşmada kentin adını başarıyla temsil etti. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla bu tür festivallere katılmaya devam edeceği belirtildi.