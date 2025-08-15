Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mudanya Caz Festivali, Ferit Odman Quintet konseriyle başladı. Caz tutkunları tarihi zeytinyağı fabrikasının bahçesinde hem unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadı hem de Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’ne destek olarak eğitime katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin, kentin ruhunu caz müziğinin evrensel ezgileriyle buluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Mudanya Caz Festivali, gala gecesi ve Ferit Odman Quintet konseriyle başladı. Festival, müzik keyfinin yanı sıra Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’ne destek olma imkanı da sundu.

Açılış konseri, Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandığında Tirilye Zeytinyağı Müzesi olarak hizmet verecek olan tarihi fabrikanın bahçesinde gerçekleşti. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda sanatseverin katıldığı gece, caz tutkunlarının yoğun ilgisiyle renklendi.

Festivalin ilk gününde caz davulunun usta isimlerinden Ferit Odman Quintet sahne aldı. Hayranlarını cazın büyülü yolculuğuna çıkaran Odman, performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bursalı sanatçı, Tirilye’de konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sanat aracılığıyla tarihi yapıların korunması çok önemli. Bu bağlamda belediye başkanımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum.” dedi.

“TARİHİ YAPILARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ” Mudanya’nın birçok kültürel mirası yeniden hayata kazandıracak potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Deniz Dalgıç, Tirilye Zeytinyağı Fabrikası’nın da kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir müze olarak kente kazandırılacağını söyledi. Yapının kamulaştırılmasına destek veren Tirilye Kooperatifi Üyesi Nudiye Eren’e teşekkür eden Dalgıç, “Böylesine değerli bir yapının kamuya kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük fedakarlıklar yapıldı” dedi.

“İLGİNİZ BİZE CESARET VERDİ” Fabrikanın bahçesini açarak festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Gaye Whitham ile Sabuniş ve Lofçalıoğlu ailelerine teşekkür eden Dalgıç, “Burası harika bir yer, müthiş bir ruhu var. Gösterdiğiniz ilgi bize büyük cesaret verdi. Caz festivaline ilginin bu kadar yüksek olacağını beklemiyorduk. Bağışlarınız ve bize verdiğiniz cesaret için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLUYORUZ” Düzenlenen festivale katılarak hayata geçirdikleri Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara destek olan herkese teşekkür eden Dalgıç, şöyle konuştu:

“Biz köylerde yaşayan çocuklarımızın ayağına eğitimi götürüyoruz. Çok önemli bir iş yapıyor ve onlara umut oluyoruz. Dört köyde olan merkez sayımızı Eylül ayından itibaren sizlerin katkılarıyla artıracağız. Bu konuda bizlere destek olan değerli Ömer Kızıl, ailesi ve Erbak Uludağ firmasına, Durmaz ailesine ve Özgür Algüz’e teşekkür ediyorum.”

Festival kapsamında 15 Ağustos Cuma günü İmer Demirer Quartet, 16 Ağustos Cumartesi günü Cenk Erdoğan Trio, 18 Ağustos Pazartesi günü Kerem Görsev Trio caz severlerle buluşacak.