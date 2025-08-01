Devlet tahvili, Hazine bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli tevkifat oranlarının süresi 31 Aralık 2025’e uzatıldı.ANKARA (İGFA) - 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararında yapılan değişiklikle, indirimli tevkifat oranlarının uygulanma süresi 31 Temmuz 2025’ten 31 Aralık 2025’e uzatıldı.

HANGİ GELİRLER KAPSAMDA?

Karar, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen devlet tahvili ve Hazine bonoları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları gibi finansal enstrümanlardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.